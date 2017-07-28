ГлавнаяКомоды и тумбыКомод для хранения косметики и украшений

Комод для хранения косметики и украшений

Каждая девушка хочет иметь в доме место, принадлежащее ей одной. Комод для косметики может стать уголком, где будут храниться все необходимые для красоты и ухода за собой средства.

оригинальный комод для косметики

Компактный и очень популярный органайзер для хранения косметики, с оригинальном дизайном.

миниатюрный комод для косметики

Размеры его ниш разработаны и подобраны с учетом стандартных размеров наиболее распространенных вариантов баночек, тюбиков, кисточек и прочего.

Когда они расставлены по всему дому женщине приходится постоянно искать нужные баночки. Комодик даст возможность организовать удобное хранение вещей, и все будет располагаться рядом.

комоды для косметики

Функционально и очень красиво!

комод для косметики белый

Также этот настольный комодик отлично подойдет для хранения украшений.

Что это такое и как устроено

  1. В комодике можно хранить не только косметику, но и украшения. В нем вещам отводится свое отдельное место. Все предметы располагаются упорядоченно и удобно.

    комод для косметики дизайн

    Большинство комодов имеют один выдвижной ящик, в котором отлично помещается набор для маникюра, пилочки, несколько баночек с кремом и прочее.

  2. Существуют модели оснащенные подставками. Они пользуются у женщин большой популярностью благодаря возможности располагать на них кисти, помаду и прочее.

    комод белый

    Комоды помогут Вам не только навести порядок в доме, но и создать уют и украсить Ваш интерьер.

  3. Комодик может быть оснащен зеркалом. Есть изделия, обладающие большой вместимостью. Оснащены специальными приспособлениями, позволяющими хранить жидкости в вертикальном положении, и имеют достаточно пространства, в которое убираются предметы, соприкасающиеся с лицом.

    комод для косметики с зеркалом

    Они удобные, функциональные, вместительные и красивые.

  4. Комодики большого размера напоминают многофункциональные подставки. Такое изделие необходимо тем, кто имеет много декоративной косметики и различных средств по уходу.

    комод для косметики большой

    Используются подобные модели не только дома, но и в салонах.

  5. Комод для хранения косметики помогает отлично и удобно организовать пространство. Можно купить в магазине понравившуюся модель или изготовить ее самостоятельно.

    дизайн комода для косметики

    Комодики для косметики изготавливаются из дерева с применением профессиональных лакокрасочных материалов, имеющих сертификаты.

Виды комодов для косметики

Выше уже были затронуты особенности и разновидности комодов для хранения косметики. Следует остановиться на этом вопросе подробнее и узнать, на какие виды подразделяются модели.

  • Важными различиями среди комодиков являются их размеры и конфигурации. На эти параметры опираются, разделяя их на виды. К примеру, миниатюрные изделия оснащены всего двумя ящиками. Комодики могут быть узкими и широкими.

    белый комод для косметики

    Благодаря этому организовать хранение косметики можно и в небольшом помещении.

  • Существуют изделия, оснащенные тремя или четырьмя выдвижными ящиками. Считаются одними из самых вместительных и функциональных видов.

    комод с ящиками

    В них размещают не только всю косметику, но и украшения и прочие мелочи.

  • Комодики отличаются не только размером и количеством выдвижных ящиков. Каждый тип имеет индивидуальную фасадную часть. Это могут быть стеклянные дверцы или открытые полочки. Также весь комод может быть выполнен из прозрачного материала. Такие модели добавляют интерьеру легкости и не выглядят слишком громоздко.

    прозрачный комод

    Если в помещении мало места, а вам хочется создать впечатление просторной и светлой комнаты, выбирать стоит такие виды.

  • Существуют виды, сочетающие в себе выдвижные ящички и полочки открытого и закрытого типа. Композиция выглядит легко и красиво.

    комод с ящиками и полочками

    Практичный и привлекательный вид изделия.

  • Различаются комодики и по материалу, из которого они изготовлены. Как бюджетный вариант вроде ДСП, так и элитный из массива натурального дерева.

    комод для косметики из дерева

    Изделия могут быть различных цветов, что позволит подобрать подходящее для дизайна вашей комнаты.

Преимущества и недостатки комода для косметики

Главным преимуществом комодика для хранения косметики является множество ящичков, позволяющих грамотно организовать все предметы по уходу и украшения. Если пространство помещений позволяет, можно приобрети изделие большего размера с различными дополнительными элементами вроде тумб, полочек, больших ящиков.

комод с секциями для косметики

Позволит хранить помимо косметики и другие предметы.

комод для косметики с ящиком

Будет удобно хранить украшения, различные аксессуары и бижутерию.

Еще одним плюсом комодика является недорогая стоимость. Она варьируется в зависимости от материала, используемого при изготовлении и внешнего вида, габаритов. Позволить подобный предмет мебели может практически каждый.

практичный комод для косметики

Это отличное решение для того, чтобы всегда прибывать в хорошем настроении и не тратить время на поиски необходимой любимой косметики.

комод для косметики фото

С точки зрения удобства и хранения косметики и аксессуаров, мини комод для косметики является наиболее практичным решением.

Комодик, в котором будет храниться косметика, оснащенный зеркалом несет в себе двойную функцию. Станет местом для расположения всех средств для ухода, мелочи и для наведения красоты перед зеркалом. Дополните изделие пуфиком, для удобства.

комод для косметики с зеркалом

Продаются комодики различных габаритов, что позволяет вместить изделие в небольшое по площади помещение. Это является плюсом.

Как правильно выбрать комод для косметики

Выбирая комодик, важно оценить на его качество. Шуфлядки должны быть надежно закреплены, а не болтаться в разные стороны. Двигаться они должны мягко и плавно, без какого-либо шума и трения. Ручки комодика должны крепко держаться.

белый комодик

Попробуйте открыть его. Вам должно быть удобно это делать.

бордовый комод для косметики

На ручках не должно быть каких-либо острых элементов.

Перед покупкой важно определиться с габаритами изделия. Нужно определить место, где будет располагаться комодик, и измерить это пространство. Покупая изделие, оцените расстояние от края ящика в выдвинутом состоянии до задней стенки.

комод для косметики шанель

Идеально, если оно меньше пространства, выделенного для размещения комода.

Важно знать, какой толщины задняя стенка изделия. Если она не меньше 6 мм это позволит ей не изогнуться под тяжестью предметов, размещенных внутри. Выдвижные ящички должны вплотную прилегать к задней стенке. Зазоры и щели отсутствуют, когда все закрыто.

комод для хранения косметики

Продуманный дизайн комодика сделают его незаменимым помощником в создании уютного интерьера для любой модницы.

идеи дизайна комода для косметики

Цветовая палитра комодиков позволяет идеально вписаться практически в любую домашнюю обстановку.

Комод является удобным и красивым изделием, дополняющим любое помещение. Он поможет создать женскую зону в комнате, где она сможет хранить косметические средства, украшения и прочую мелочь.

комод для косметики

Собственный уголок красоты с возможностью удобно и красиво располагать необходимые предметы красоты придется ей по душе.

ВИДЕО: Комодики (органайзеры) для косметики.

Комоды для косметики – 50 фото-идей:

Предыдущая
Комоды и тумбыСборка комода своими руками — ничего сложного!
Следующая
Комоды и тумбыКак сделать телевизионную тумбу своими руками
Рекомендуем статьи по теме
комод светлый Сборка комода своими руками — ничего сложного!
Купили новый комод? Замечательно! Осталась правильно собрать его. Если по каким-то причинам воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели не удается, выход один — самостоятельная сборка.  Общая...
Самодельная тумба подставка Мастерим аквариумную тумбу своими руками
Аквариум позволяет каждому человеку оформить в своем доме уголок для релакса. Красота подводной жизни завораживает и успокаивает. Именно поэтому люди с удовольствием приобретают аквариумных рыбок и организовывают...
комод из дерева 10 простых шагов, чтобы собрать комод своими руками
Практичность и удобство комода доказано временем, недаром данный предмет мебели не теряет свою актуальность на протяжении столетий. Наверняка вы тоже оцените все функциональные преимущества, как только...
сделать тумбу под раковину своими руками из подручных материалов Как сделать тумбу под раковину своими руками просто и быстро?
Стильную, современную ванную комнату невозможно представить без тумбы под умывальник, которая скрывает коммуникации, расширяет функциональные возможности, облагораживает интерьер. Многие этот предмет покупают,...
бело зеленая тумба в ванной Раковина с тумбой в ванной – красивое решение для красивой ванны
Тумба под раковину – удобный, функциональный предмет мебели для ванной комнаты. Это дополнительное место хранения для банных принадлежностей, бытовых мелочей, чистящих средств или белья. Фасад тумбы отлично...
прикроватная тумба Как сделать тумбочку своими руками.
Интересно, что тумба своими руками — не просто дешевый вариант мебели. Это стильное дополнение интерьера помещения. Создать тумбу может практически каждый. А вот оригинальную сделать уже сложнее.  Определяемся...
Комментарии
Алена
Ответить

Здравствуйте. Купила себе вот такой милый комодик, пока еще не придумала, для косметики или для бижутерии буду его использовать. Красивый, комфортный и качество тоже порадовало. Советую всем.

Добавить комментарий
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами сайта, изложенными в пользовательском соглашении
Обновления на сайте и свежие идеи
Растения Чем опасен спатифиллум для человека и животных
Растения Как ухаживать за драценой отогнутой в домашних условиях
Растения Уход за драценой Массанжеана в домашних условиях
Растения Чем подкормить драцену в домашних условиях
Растения Что делать, если на драцене появился белый налет
Растения Различные заболевания драцены и их лечение
Показать еще...
Задать вопрос эксперту

Спасибо!

В ближайшее время мы опубликуем информацию.

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.