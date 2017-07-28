Комод для хранения косметики и украшений

Каждая девушка хочет иметь в доме место, принадлежащее ей одной. Комод для косметики может стать уголком, где будут храниться все необходимые для красоты и ухода за собой средства.

Когда они расставлены по всему дому женщине приходится постоянно искать нужные баночки. Комодик даст возможность организовать удобное хранение вещей, и все будет располагаться рядом.

Что это такое и как устроено

В комодике можно хранить не только косметику, но и украшения. В нем вещам отводится свое отдельное место. Все предметы располагаются упорядоченно и удобно. Существуют модели оснащенные подставками. Они пользуются у женщин большой популярностью благодаря возможности располагать на них кисти, помаду и прочее. Комодик может быть оснащен зеркалом. Есть изделия, обладающие большой вместимостью. Оснащены специальными приспособлениями, позволяющими хранить жидкости в вертикальном положении, и имеют достаточно пространства, в которое убираются предметы, соприкасающиеся с лицом. Комодики большого размера напоминают многофункциональные подставки. Такое изделие необходимо тем, кто имеет много декоративной косметики и различных средств по уходу. Комод для хранения косметики помогает отлично и удобно организовать пространство. Можно купить в магазине понравившуюся модель или изготовить ее самостоятельно.

Виды комодов для косметики

Выше уже были затронуты особенности и разновидности комодов для хранения косметики. Следует остановиться на этом вопросе подробнее и узнать, на какие виды подразделяются модели.

Важными различиями среди комодиков являются их размеры и конфигурации. На эти параметры опираются, разделяя их на виды. К примеру, миниатюрные изделия оснащены всего двумя ящиками. Комодики могут быть узкими и широкими.

Существуют изделия, оснащенные тремя или четырьмя выдвижными ящиками. Считаются одними из самых вместительных и функциональных видов.

Комодики отличаются не только размером и количеством выдвижных ящиков. Каждый тип имеет индивидуальную фасадную часть. Это могут быть стеклянные дверцы или открытые полочки. Также весь комод может быть выполнен из прозрачного материала. Такие модели добавляют интерьеру легкости и не выглядят слишком громоздко.

Существуют виды, сочетающие в себе выдвижные ящички и полочки открытого и закрытого типа. Композиция выглядит легко и красиво.

Различаются комодики и по материалу, из которого они изготовлены. Как бюджетный вариант вроде ДСП, так и элитный из массива натурального дерева.

Преимущества и недостатки комода для косметики

Главным преимуществом комодика для хранения косметики является множество ящичков, позволяющих грамотно организовать все предметы по уходу и украшения. Если пространство помещений позволяет, можно приобрети изделие большего размера с различными дополнительными элементами вроде тумб, полочек, больших ящиков.

Еще одним плюсом комодика является недорогая стоимость. Она варьируется в зависимости от материала, используемого при изготовлении и внешнего вида, габаритов. Позволить подобный предмет мебели может практически каждый.

Комодик, в котором будет храниться косметика, оснащенный зеркалом несет в себе двойную функцию. Станет местом для расположения всех средств для ухода, мелочи и для наведения красоты перед зеркалом. Дополните изделие пуфиком, для удобства.

Как правильно выбрать комод для косметики

Выбирая комодик, важно оценить на его качество. Шуфлядки должны быть надежно закреплены, а не болтаться в разные стороны. Двигаться они должны мягко и плавно, без какого-либо шума и трения. Ручки комодика должны крепко держаться.

Перед покупкой важно определиться с габаритами изделия. Нужно определить место, где будет располагаться комодик, и измерить это пространство. Покупая изделие, оцените расстояние от края ящика в выдвинутом состоянии до задней стенки.

Важно знать, какой толщины задняя стенка изделия. Если она не меньше 6 мм это позволит ей не изогнуться под тяжестью предметов, размещенных внутри. Выдвижные ящички должны вплотную прилегать к задней стенке. Зазоры и щели отсутствуют, когда все закрыто.

Комод является удобным и красивым изделием, дополняющим любое помещение. Он поможет создать женскую зону в комнате, где она сможет хранить косметические средства, украшения и прочую мелочь.

ВИДЕО: Комодики (органайзеры) для косметики.

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